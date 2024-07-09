NDTV: Россия решила уволить всех индийцев из армии после встречи Моди и Путина

Николай Герасименко

"Около двух десятков индийцев были вынуждены участвовать в боевых действиях после того, как агенты обманом заставили их отправиться в Россию"! Автор, у вас там всё нормально с головой? Как можно обманом заставить воевать иностранцев на нашей стороне 🤜?