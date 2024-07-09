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NDTV: Россия решила уволить всех индийцев из армии после встречи Моди и Путина

NDTV: Россия решила уволить всех индийцев из армии после встречи Моди и Путина

Россия приняла решение уволить всех служащих в российской армии граждан Индии после того, как премьер-министр страны Нарендра Моди поднял этот вопрос в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Москву.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Около двух десятков индийцев были вынуждены участвовать в боевых действиях после того, как агенты обманом заставили их отправиться в Россию&quot;! Автор, у вас там всё нормально с головой? Как можно обманом заставить воевать иностранцев на нашей стороне 🤜?
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