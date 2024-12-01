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США устанавливают контроль над российским газом

США устанавливают контроль над российским газом

Сергей Савчук Прошло уже более двух лет с момента подрыва трех магистралей газопроводов "Северный поток", но он продолжает оставаться важнейшим фактором не только энергетики, но в большей мере геополитических игрищ.

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