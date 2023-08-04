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Кубок Глинки/Гретцки. 1/2 финала. Канада против США, Чехия сыграет с Финляндией

Второй финалист определится в матче сборных Чехии и Финляндии.  Традиционный турнир в этом году проходит в Чехии (Бржецлав) и Словакии (Тренчин).

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