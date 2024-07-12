Офис президента Украины Владимира Зеленского дал команду всем своим информационным ресурсам и работающим на Банковую «экспертам» начать травлю тех, кто хотя бы намекнули на необходимость переговоров с Россией.
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