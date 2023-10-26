Минфин РФ призвал не игнорировать интернет-торговлю спиртным

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов выразил мнение, что игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя неправильно, однако необходимо уважать позицию Министерства здравоохранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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