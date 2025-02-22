Reuters утверждает, что в качестве уступки Трампу на переговорах Россия якобы может согласиться отдать свои 300 миллиардов долларов замороженных на Западе активов на послевоенное восстановление Украины.
Россия может пойти на уступку Трампу по Украине. Но есть нюанс
Комментарии
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Осина
Короче, победитель в этой войне стал Вашингтон 🤣
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17 час.
Eduard
Сейчас,делать нечего.Мы у Европы их территориями заберем начиная с Прибалтики!
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16 час.
Осина
Хы..сначала у Китая отберите, что отдали. Потом земли русские заберите обратно, что раздали чеченцам после войны, когда русские отдуда бежали.
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16 час.
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