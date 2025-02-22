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Россия может пойти на уступку Трампу по Украине. Но есть нюанс

Россия может пойти на уступку Трампу по Украине. Но есть нюанс

Reuters утверждает, что в качестве уступки Трампу на переговорах Россия якобы может согласиться отдать свои 300 миллиардов долларов замороженных на Западе активов на послевоенное восстановление Украины.

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Комментарии
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Осина
Короче, победитель в этой войне стал Вашингтон 🤣
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17 час.
Eduard
Сейчас,делать нечего.Мы у Европы их территориями заберем начиная с Прибалтики!
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16 час.
Осина
Хы..сначала у Китая отберите, что отдали. Потом земли русские  заберите обратно, что раздали чеченцам после войны, когда русские отдуда бежали.
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16 час.
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