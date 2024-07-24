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Экс-замглавы МО Иванов заявил, что его действия не являются криминальными

Экс-замглавы МО Иванов заявил, что его действия не являются криминальными

Экс-замглавы МО Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки на сумму в один миллиард и 185 миллионов рублей, утверждает, что его действия не носили криминального характера и должны рассматриваться в качестве гражданско-правовых отношений.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Начинается изощрённая отмазка.Тюремный прикид ему больше подходит в данной ситуПации...
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