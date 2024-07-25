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Площадь лесных пожаров в ХМАО за сутки увеличилась в 10 раз

Площадь лесных пожаров в ХМАО за сутки увеличилась в 10 раз

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров. За прошедшие сутки она возросла с 3 до 30 гектаров.

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