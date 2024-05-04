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Хилл после 1:0 с «Далласом»: «Я всегда уверен в себе – психология важнее всего остального»

В игре первого раунда плей-офф «Вегас» оказался сильнее «Старз» со счетом 2:0 (3-3 в серии). 27-летний Хилл отразил все 23 броска по воротам и стал второй звездой матча.

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