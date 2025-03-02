Посол Казахстана: Более 40 казахстанцев остаются в Сирии и лагерях курдов

В Сирии свыше 30 казахстанцев остаются в составе группировок, а более 10 в курдских лагерях. Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев сообщил, что большинство из них не планирует возвращаться на Родину, многие рассматривают возможность остаться в Сирии навсегда.