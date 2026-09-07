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Переходила дорогу — и погибла: трагедия с девушкой потрясла Ейск

Переходила дорогу — и погибла: трагедия с девушкой потрясла Ейск

Утреннее ДТП в Ейске закончилось трагедией. 26-летняя девушка, которую автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе, скончалась спустя несколько часов в больнице.

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