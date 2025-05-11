«Белоусов в гражданском и триколор в небе»: как Москва встретила 80-летие Победы

На Красной площади 9 мая 2025 года прошёл парад, ставший символом единства эпох и поколений. Более 11 тысяч военнослужащих, включая иностранные делегации из Китая, Вьетнама и Египта, прошли строем под аккорды «Священной войны».
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