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Товарооборот Китая и ЕС вырос на 12,4% с начала 2026 года

Товарооборот Китая и ЕС вырос на 12,4% с начала 2026 года

С января по август 2026 года товарооборот между Китаем и Евросоюзом вырос на 12,4% и достиг 608,1 миллиарда долларов.

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