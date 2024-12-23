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Русское оружие

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📹⚡️Перед нами редчайшие кадры натурных испытаний опытных прототипов и макетов

📹⚡️Перед нами редчайшие кадры натурных испытаний опытных прототипов и макетов (включая бездвигательные) перспективных китайских беспилотных гиперзвуковых летательных аппаратов MD-19, MD-21 и MD-2.

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