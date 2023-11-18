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Al Jazeera: в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа остаются более ста раненых

Al Jazeera: в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа остаются более ста раненых

В больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа находятся 120 раненых и пять врачей. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения Министерства здравоохранения Палестины в анклаве Мунира аль-Барша.

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