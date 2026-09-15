Зеленский уволил генпрокурора Украины Руслана Кравченко: что известно

Указ об увольнении опубликован на сайте главы государства. Причина в документе не указана. Решение последовало после того, как Верховная рада поддержала отставку Кравченко – за проголосовали 317 депутатов из 450.
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