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Журнал «Профиль»

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Зеленский уволил генпрокурора Украины Руслана Кравченко: что известно

Зеленский уволил генпрокурора Украины Руслана Кравченко: что известно

Указ об увольнении опубликован на сайте главы государства. Причина в документе не указана. Решение последовало после того, как Верховная рада поддержала отставку Кравченко – за проголосовали 317 депутатов из 450.

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