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The Eurasia Daily news agency

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Delayed truth, a valve for Europe and fairy tales for Ursula: morning coffee with EADaily

Delayed truth, a valve for Europe and fairy tales for Ursula: morning coffee with EADaily

It always hurts me when the truth about a world event appears only after a long time. When the interest in the event has disappeared, and its consequences have already brought harm.

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