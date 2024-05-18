Канны-2024: Деми Мур, Эмма Стоун и Маргарет Куэлли

В рамках Каннского фестиваля прошла премьера фильма «Виды доброты» режиссёра Йоргоса Лантимоса. Премьеру посетили Эмма Стоун, Деми Мур, Кирстен Данст, Маргарет Куэлли, Ева Лонгория, Айшвария Рай, Хантер Шафер и другие.
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