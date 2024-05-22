Школьник Егор Флягин спас от огня садовое общество в Новосибирске

ЧП в садовом обществе «Радист» произошло вечером 4 мая. Очевидцем возгорания стал 17-летний юноша. Егор Флягин не растерялся, а, наоборот, пришел на помощь погорельцам – эвакуировал личные вещи, а главное – предотвратил угрозу взрыва и распространения огня на другие участки.