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UBS не ожидает устойчивого укрепления иены после повышения ставки Банком Японии

UBS не ожидает устойчивого укрепления иены после повышения ставки Банком Японии

Банк Японии повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,25%, однако в UBS считают, что решение регулятора вряд ли обеспечит длительное укрепление иены против доллара.

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