Юрист Шилов: будет много вопросов по переходу Сафонова в "ПСЖ"

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова, заявил, что возможный переход голкипера во французский "ПСЖ" вызовет массу вопросов, передает "Спорт-Экспресс".
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