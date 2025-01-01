Глава Херсонщины Владимир Сальдо проинформировал о том, что огромное количество украинских граждан, которые выказывают недовольство из-за правления политического руководства Киева, предпринимает попытки добраться до территории Российской Федерации.
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