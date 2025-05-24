Возобновление строительства Крымской АЭС возможно, но есть другие решения — эксперт.Эксперт в области энергетики комментирует возможность возобновления проекта Крымской АЭС, причины остановки ее строительства в конце 80-х и какими способами Крыму проще устранить дефицит электроэнергии.
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