Возобновление строительства Крымской АЭС возможно, но есть другие решения — эксперт.Эксперт в области энергетики комментирует возможность возобновления проекта Крымской АЭС, причины остановки ее строительства в конце 80-х и какими способами Крыму проще устранить дефицит электроэнергии.