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Минобороны РФ отразило атаку дронов в Тульской области без потерь

Минобороны РФ отразило атаку дронов в Тульской области без потерь

В Тульской области успешно предотвращена атака беспилотников. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что благодаря действиям Минобороны РФ угроза была снята без разрушений и пострадавших.

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