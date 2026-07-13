Бастрыкин потребовал доклад о гибели жителя из-за ошибок в ДНК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления ведомства Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования обстоятельств гибели жителя региона.
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