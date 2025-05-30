🦓 В ялтинском зоопарке у зебр с именами Россия и Крым родился первенец Родители оберегают малыша. Их возраст — 5 и 7 лет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🦓 В ялтинском зоопарке у зебр с именами Россия и Крым родился первенец Родители оберегают малыша. Их возраст — 5 и 7 лет.