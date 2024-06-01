фарид сабиров

англосукиССЫ никогда не успокоятся пока не съездить им по роже и со всей силы. Я конечно извиняюсь может болтун , но я 4 года был на базе нате в Афгане в Баграме спец представителем и знаю их и способы . На перво надо мочить все средства передвижения по воздуху , типа разведчики и наводчики. И показательно и со зверством