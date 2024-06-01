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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ДАМ - Западные страны должны понимать, что... А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто

ДАМ - Западные страны должны понимать, что... А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто

Дмитрий Медведев Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1.

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Комментарии
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фарид сабиров
англосукиССЫ никогда не успокоятся пока не съездить им по роже и со всей силы. Я конечно извиняюсь может болтун , но я 4 года был на базе нате в Афгане в Баграме спец представителем и знаю их и способы . На перво надо мочить все средства передвижения по воздуху , типа разведчики и наводчики. И показательно и со зверством
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4 час.
Александр Зиборов
Нужны не слова, а дела! Сегодня даже ответные санкции не вводим. Торговля с американцами расширяется...
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