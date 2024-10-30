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IZ: Просрочка по ипотеке в России выросла почти на 40%

IZ: Просрочка по ипотеке в России выросла почти на 40%

По информации газеты «Известия», россияне стали чаще допускать просрочку по ипотечным платежам. За год общий объем долгов по ипотеке, просроченных более чем на три месяца, увеличился на 37% и составил рекордные 136 млрд рублей, согласно данным «Скоринг Бюро».

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