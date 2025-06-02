Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В округе Херсонщины отключили электричество из-за атаки БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 2 июня. /ТАСС/. Жители населенных пунктов Горностаевского муниципального округа Херсонской области остались без электричества из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщается в телеграм-канале предприятия «Херсонэнерго».

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