Нетаньяху сформировал группу для обсуждения будущего Газы после конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил секретную группу из высокопоставленных союзников и представителей силовых ведомств, которые будут обсуждать планы по сектору Газа, касающиеся времени после конфликта.
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