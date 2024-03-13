Полковник Макгрегор: Увольнение Нуланд говорит о скором уходе США с Украины из-за провалов

Отставка замгоссекретаря США Виктории Нуланд, скорее всего, может указывать на скорое бегство Вашингтона с Украины, заявил экс-советник главы Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на Youtube-канале Judging Freedom.
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