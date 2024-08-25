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  • Maxim
    Отключить нефтегаз, если не отдадут, в смысле, перевалку через РФ..Казахстан и СВО
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Казахстан и СВО

Истребители-перехватчики МиГ-31 сил воздушной обороны Республики Казахстан Десятки самолётов, сотни танков на хранении и задолженность перед Россией 13 млрд долларов Автор: Андрей Митрофанов Когда началась Российская специальная военная операция (СВО) на Украине, никто и представить не мог, насколько она затянется, какого напряжения сил и средств потребует от воюющих сторон.

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Комментарии
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Ирина
Кишлачники продажные и всегда ими были.
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4 час.
Евгений Гершензон
Казахи не кишлачники, кочевники. Но ножичек в спину у них всегда хранится в халате.
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3 час.
Maxim
Отключить нефтегаз, если не отдадут, в смысле, перевалку через РФ..
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1 мин.

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