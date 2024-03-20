Об официальном введении, подчёркиваю. Официальном. Когда чужая страна, формально до сих пор заявлявшая, что прямо в нашем конфликте участия не принимает, - берёт и открыто вводит туда своих солдат.
Опасны ли иностранные угрозы о введении войск?
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Аркадий Шацкий
После революции 17-го было такое что начали мочить интервентов, и не только на территории бывшей российской империи, убрались быстро.
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1 д.
Natalija Osminina
Я так понимаю, что автор резюмировал безвыходность ситуации. Полная безысходность))) Это его ответ "тупым ватникам", призывающим жахнуть)))
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1 д.
Natalija Osminina
Прежде, чем начинать на кофейной гуще: "будет -не будет", надо отсеять лишнее. А "лишними" в европейском раскладе оказались США. Потому что они уже приняли решение, что ввязываться в войну России в Европе НЕ БУДУТ, хоть даже Россия сравняет Европу с землей. Отсюда вывод- Россия осталась на поле боя Окраины ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с ЕВРОПОЙ. Уничтожить которую можно одним нажатием кнопки. Отсюда вывод-ни одна тварь на Россию не соберется. Если эта простая мысль до смертников не дошла- добро пожаловать на Украину, в ответ получая удары и по себе любимым и по своим военным базам в Европе.
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22 час.
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