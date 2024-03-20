Опасны ли иностранные угрозы о введении войск?

Natalija Osminina

Прежде, чем начинать на кофейной гуще: "будет -не будет", надо отсеять лишнее. А "лишними" в европейском раскладе оказались США. Потому что они уже приняли решение, что ввязываться в войну России в Европе НЕ БУДУТ, хоть даже Россия сравняет Европу с землей. Отсюда вывод- Россия осталась на поле боя Окраины ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с ЕВРОПОЙ. Уничтожить которую можно одним нажатием кнопки. Отсюда вывод-ни одна тварь на Россию не соберется. Если эта простая мысль до смертников не дошла- добро пожаловать на Украину, в ответ получая удары и по себе любимым и по своим военным базам в Европе.