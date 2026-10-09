Путин на саммите СНГ поблагодарил коллег за поздравления с 74-летием

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главам государств СНГ за теплые поздравления с днем рождения.
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