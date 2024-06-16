«Рома» встретится с Lotus в матче квалификации Кубка Лиги МФЛ

Кубок Лиги МФЛ, первый раунд квалификации. 16 июня, воскресенье «Рома» – Lotus – 0:1 (первый тайм) Голы: 0:1 – Воробьев «Рома»: Родя, Дражжук, Зарипов, Евдокимов, Звонков, Захаров, Болдырев, Лелюхин, Деметрадзе, Федоров, Каретников.
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