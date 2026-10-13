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Глава Счетной палаты дал оценку росту ВВП России за 2025 год

Глава Счетной палаты дал оценку росту ВВП России за 2025 год

По итогам 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) России прибавил 1% и достиг 214,3 триллиона рублей в номинальном выражении.

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