Глава Счетной палаты дал оценку росту ВВП России за 2025 год

По итогам 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) России прибавил 1% и достиг 214,3 триллиона рублей в номинальном выражении.
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