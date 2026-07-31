Саудовская Аравия и Йемен – второй фронт ближневосточного конфликта

Количество сторон, серьезно вовлеченных в конфликт на Ближнем Востоке, продолжает увеличиваться. Помимо войны США и Израиля с Ираном, с невольным участием стран Персидского залива, где расположены американские военные объекты, разгорается новый виток противостояния между Саудовской Аравией и фактически контролирующей Йемен группировкой «Ансар Аллах», более известной как хуситы.
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