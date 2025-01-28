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Максим Фадеев разорвал связи со всеми артистами, с которыми ранее работал

Максим Фадеев разорвал связи со всеми артистами, с которыми ранее работал

Максим Фадеев, известный продюсер, редко обращается к своим подписчикам, но если делает это, то его слова всегда вызывают цепочку реакций.

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