Закон и Порядок

135 583 подписчика

Народные приметы на 2 марта 2023 года: что нельзя делать в день Мариамны Кикиморы

Народные приметы на 2 марта 2023 года: что нельзя делать в день Мариамны Кикиморы

Какая погода будет 2 марта, такая погода будет и летом По народному календарю, 2 марта 2023 года отмечается день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы, православная церковь вспоминает двух святых — праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх