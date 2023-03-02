Народные приметы на 2 марта 2023 года: что нельзя делать в день Мариамны Кикиморы

Какая погода будет 2 марта, такая погода будет и летом По народному календарю, 2 марта 2023 года отмечается день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы, православная церковь вспоминает двух святых — праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона.
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