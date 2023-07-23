о том, как самый популярный рэп-сайт рекламирует клип в поддержку ВСУ Идет второй год СВО, и многие неравнодушные люди удивляются, почему у нас в сфере культуры ничего не меняется.
Проукраинская пропаганда внутри России
Комментарии
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И
Ирина
Название сайта напишите,чтобы не быть голословным....Жаловаться нужно...больше писать о таких .....
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3 час.
лл
лина любимцева
Павшие у них "в сердцах"?!!... Ну надо же... ПОЭТОМУ жЫдо-бандэровцы бросают своих павших на поле боя, даже не забирая тела? И те лежат под солнцем гниют и разлагаются... Вот КАКИЕ СЕРДЦА, ТАКИЕ У НИХ И ДЕЛА!! Твари лукавые!! Да и сердец у них нет...
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1 час.
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