Проукраинская пропаганда внутри России

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лина любимцева

Павшие у них "в сердцах"?!!... Ну надо же... ПОЭТОМУ жЫдо-бандэровцы бросают своих павших на поле боя, даже не забирая тела? И те лежат под солнцем гниют и разлагаются... Вот КАКИЕ СЕРДЦА, ТАКИЕ У НИХ И ДЕЛА!! Твари лукавые!! Да и сердец у них нет...