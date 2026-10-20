С наступлением сезона хурмы многие сталкиваются с одной и той же проблемой: купишь красивый оранжевый плод, а он вяжет рот так, что есть его невозможно.
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