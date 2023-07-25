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"Ну и для кого теперь курорты Турции? ": Россия нашла действенный способ наказать зарвавшегося Эрдогана

"Ну и для кого теперь курорты Турции? ": Россия нашла действенный способ наказать зарвавшегося Эрдогана

Интересная жизнь с Vera Star После того как Реджеп Эрдоган решился на откровенное предательство, прошло совсем немного времени.

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Комментарии
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Надежда Петракова
...да,...дорого...Но наш сервис оставляет желать лучшего,да и цены на хорошие отели ничуть не меньше😥Короче...:Не нужен мне берег турецкий...да и в России,когда хорошо,тоже дорого!😥Будем отдыхать на даче🙌😁🤣
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2 час.
Zoia Goldshtab
Ну а дураков и в России хватает... полетят,но меньше конечно,а вообще-то следует закрыть Турцию,сама прибежище с поклоном.......
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2 час.
КузнецовВВ
тут скорее речь не о политической грамотности россиян, а о тотальном падении их платежеспособности.
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1 час.

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