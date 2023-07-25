"Ну и для кого теперь курорты Турции? ": Россия нашла действенный способ наказать зарвавшегося Эрдогана

Надежда Петракова ...да,...дорого...Но наш сервис оставляет желать лучшего,да и цены на хорошие отели ничуть не меньше😥Короче...:Не нужен мне берег турецкий...да и в России,когда хорошо,тоже дорого!😥Будем отдыхать на даче🙌😁🤣

Zoia Goldshtab Ну а дураков и в России хватает... полетят,но меньше конечно,а вообще-то следует закрыть Турцию,сама прибежище с поклоном.......