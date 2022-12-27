Донбасс останется без шахт? Единственное угледобывающее предприятие ЛНР стало нерентабельным

Результат всеобщей мобилизации в ЛНР и ДНР, которая прекратилась только после официального вхождения республик в состав России, не заставил себя долго ждать – добыча угля на шахтах Луганщины серьезно упала, по причине острой нехватки рабочих рук, из-за чего единственное угольное предприятие республики ГУП «Востокуголь» стало нерентабельным.
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