Текущие цены: американский Henry Hub упал до 2,7 USD/млн BTU, европейский TTF вырос до 1080 USD/1000 м³.
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