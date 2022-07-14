Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Черчесов о 5:1: «Тобол» – не самый сильный соперник. «Ференцварош» хочет совершенствоваться дальше»

Главный тренер «Ференцвароша» высказался о разгроме «Тобола» (5:1). Станислав Черчесов подвел итоги ответного матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов (первая игра – 0:0).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх