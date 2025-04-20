В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с признанием в обмане

Все новые ухищрения изобретают телефонные мошенники для запугивания людей и выманивания денег, теперь на определенном этапе разговора они признаются в обмане, 20 апреля сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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