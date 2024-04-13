Мушмула – что это и с чем ее едят

Мушмула, известная также как японская груша, это плод дерева семейства розоцветных. Своим внешним видом мушмула напоминает маленькую грушу или яблоко, и ее можно найти в различных цветовых вариантах, включая зеленый, желтый и красный.
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