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Галлахер об удалении Уэбера в конце 3-го периода: «Он наш лидер, всем хотелось выстоять ради него»

Форвард «Монреаля» Брендан Галлахер после победы над «Тампой» в четвертом матче финала Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-3) высказался об удалении Ши Уэбера в концовке третьего периода.

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