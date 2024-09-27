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Царьград

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Нетаньяху пошёл ва-банк: Покушение на командиров противобункерной бомбой. Десятки погибших и раненых

Нетаньяху пошёл ва-банк: Покушение на командиров противобункерной бомбой. Десятки погибших и раненых

Ближний Восток сегодня вновь на грани большой войны. Израильский премьер на волне безнаказанности пошёл ва-банк и разрешил нанести удар противобункерной бомбой по цели в Бейруте.

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Игорь Васиков
Гитлер и Нетаньяху, гонка началась...
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