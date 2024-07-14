Курорты Крыма лидируют в рейтинге популярные мест для длительного отдыха в июле

Десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июле составили шесть курортов Крыма. Рейтинг представили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ, проанализировав данные запросов и заявок туристов.
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