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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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  • lady lyudmila
    Во как ! Кто хочет заработать ?Крым, море, раско...
  • Ливень
    ещё бы качество хотя бы в хосте поплелось за ростом...Крым показывает м...

Курорты Крыма лидируют в рейтинге популярные мест для длительного отдыха в июле

Курорты Крыма лидируют в рейтинге популярные мест для длительного отдыха в июле

Десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в июле составили шесть курортов Крыма. Рейтинг представили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ, проанализировав данные запросов и заявок туристов.

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